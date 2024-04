La Soluzione ♚ Lo suonavano i menestrelli La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo suonavano i menestrelli. LIUTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo suonavano i menestrelli: Il liuto (in lingua francese le luth, in inglese lute) è uno strumento a corde europeo, barocco o rinascimentale, che appartiene all'omonima famiglia dei liuti. Tale famiglia di strumenti trova larga diffusione in tutto il mondo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il liuto (in lingua francese le luth, in inglese lute) è uno strumento a corde europeo, barocco o rinascimentale, che appartiene all'omonima famiglia dei liuti. Tale famiglia di strumenti trova larga diffusione in tutto il mondo. liuto m sing (pl.: liuti) (musica) antico strumento musicale a pizzico in uso nel medioevo nel [[rinascimento, Seicento e Settecento] costituito da una cassa armonica di forma ovoidale e da un manico tastato con legacci di budello di lunghezza variabile su cui sono tese le corde Sillabazione li | ù | to Etimologia / Derivazione dall'arabo al ’ud (), dove ’ud significa legno. L’articolo al si agglutinò al sostantivo ’ud, mutando secondo le varianti linguistiche liuto, laúd, luth, lute, Laute etc. Parole derivate liutaio, liuteria, liutista Varianti (antico) leuto Altre Definizioni con liuto; suonavano; menestrelli; Antica chitarra; Lo suonavano i trovatori; Si suonavano a caccia; Lo suonavano i paladini; Le chitarre dei menestrelli; Gli antichi menestrelli greci; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo suonavano i menestrelli

LIUTO

L

I

U

T

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo suonavano i menestrelli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.