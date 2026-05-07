Le affondano i pescatori

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le affondano i pescatori' è 'Reti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETI

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Perché la soluzione è Reti? Le reti sono strumenti utilizzati dai pescatori per catturare il pesce in acqua. Sono realizzate con fili intrecciati formando una maglia che permette all'acqua di passare mentre trattiene i pesci. Le reti possono essere di diversi tipi e dimensioni, adattandosi alle tecniche di pesca e alle specie target. Sono fondamentali per le attività di pesca commerciale e ricreativa, facilitando la cattura e la raccolta del pescato. La loro efficacia dipende dalla qualità dei materiali e dalla corretta manutenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le affondano i pescatori". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Le affondano i pescatori nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Reti

Se la definizione "Le affondano i pescatori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le affondano i pescatori" conferma che la soluzione 'Reti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Reti

R Roma E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le affondano i pescatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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