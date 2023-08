Le gettano i pescatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gettano i pescatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosita : Le gettano i pescatori

Fine e dorata sabbia bianca si alterna a vari speroni di roccia che si gettano in mare, formando calette meravigliose, spesso raggiungibili solo in barca... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reti (disambigua). i reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le gettano i pescatori : gettano; pescatori; Si gettano a manciate a Carnevale; Pro­gettano edifici; Si gettano per il futuro; Si gettano dal cielo; Non ne hanno le cose che si gettano via; Le calzature di gomma dei pescatori ; Nazione in cui si trova il Bastione dei pescatori ; I pescatori le stendono sulle banchine; Le rimagliano i pescatori ; Una preda dei pescatori di fiume;

