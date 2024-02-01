Una bollicina sulla palpebra nei cruciverba: la soluzione è Orzaiolo

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una bollicina sulla palpebra' è 'Orzaiolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORZAIOLO

Curiosità e Significato di Orzaiolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Orzaiolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una cisti della palpebraCosmetico da palpebra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Una bollicina sulla palpebra - Orzaiolo

Come si scrive la soluzione Orzaiolo

Non riesci a risolvere la definizione "Una bollicina sulla palpebra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 8 lettere della soluzione Orzaiolo:
O Otranto
R Roma
Z Zara
A Ancona
I Imola
O Otranto
L Livorno
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R W E R

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.