Distributori diffusori

Home / Soluzioni Cruciverba / Distributori diffusori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Distributori diffusori' è 'Erogatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROGATORI

Perché la soluzione è Erogatori? I distributori diffusori sono dispositivi progettati per erogare prodotti o servizi in modo rapido e efficiente. Questi apparecchi consentono di distribuire beni come snack, bevande o altri articoli senza intervento diretto di un operatore, garantendo comodità e accessibilità. Gli erogatori, in particolare, sono strumenti fondamentali in ambienti pubblici come stazioni, uffici o scuole, dove la richiesta di distribuzione automatica è elevata. La loro presenza favorisce la velocità nel rifornimento e la soddisfazione degli utenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distributori diffusori". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Distributori diffusori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Erogatori

La definizione "Distributori diffusori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distributori diffusori" conferma che la soluzione 'Erogatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Erogatori

E Empoli R Roma O Otranto G Genova A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distributori diffusori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erogatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: DistributoriI cartelloni dei distributoriInsegna da distributoriInsegna da distributori di benzinaLui nell insegna di molti distributori di benzinaUn marchio dei distributori tedeschi