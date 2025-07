Distributori nei cruciverba: la soluzione è Erogatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Distributori' è 'Erogatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EROGATORI

Curiosità e Significato di Erogatori

Hai risolto il cruciverba con Erogatori? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Erogatori.

Perché la soluzione è Erogatori? Distributori sono dispositivi o impianti che erogano prodotti come carburante, acqua o bevande, permettendo di rifornire facilmente automobili, case o aziende. Sono presenti in stazioni di servizio, supermercati o nei distributori automatici. La parola corretta per indicare questa funzione è erogatori, termini che evidenziano il loro ruolo nel fornire e distribuire vari beni in modo pratico e veloce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I cartelloni dei distributoriInsegna da distributoriInsegna da distributori di benzinaLui nell insegna di molti distributori di benzinaUn marchio dei distributori tedeschi

Come si scrive la soluzione Erogatori

Hai davanti la definizione "Distributori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A T E B I N N E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BENEVENTANI" BENEVENTANI

