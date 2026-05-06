Scrisse un Canzoniere

Home / Soluzioni Cruciverba / Scrisse un Canzoniere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scrisse un Canzoniere' è 'Petrarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETRARCA

Perché la soluzione è Petrarca? Petrarca scrisse un Canzoniere, un’opera che raccoglie le sue poesie più intime e profonde, principalmente dedicate all’amata Laura. Questa raccolta esprime i sentimenti di amore, desiderio e malinconia, e rappresenta uno dei capolavori della letteratura italiana del XIV secolo. Attraverso le sue composizioni, Petrarca esprime la complessità delle emozioni umane e il suo percorso interiore, lasciando un’eredità duratura nella poesia lirica. La sua opera ha influenzato generazioni di poeti successivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse un Canzoniere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scrisse un Canzoniere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Petrarca

La definizione "Scrisse un Canzoniere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrisse un Canzoniere" conferma che la soluzione 'Petrarca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Petrarca

P Padova E Empoli T Torino R Roma A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrisse un Canzoniere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Petrarca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il cantore di LauraIl poeta del CanzoniereScrisse il CanzoniereScrisse Il pendolo di FoucaultLa Ortese che scrisse Poveri e sempliciScrisse un famoso innoScrisse Randagio è l eroe