Gli ipocriti che accusarono Gesù

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli ipocriti che accusarono Gesù

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli ipocriti che accusarono Gesù' è 'Farisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARISEI

Perché la soluzione è Farisei? I Farisei erano un gruppo religioso e politico dell'antica Gerusalemme noto per la loro osservanza rigorosa della legge mosaica. Tuttavia, sono ricordati anche per il loro atteggiamento ipocrita, poiché spesso criticavano Gesù per le sue azioni, pur essendo coinvolti in comportamenti contraddittori. La loro presenza nel racconto biblico evidenzia questa discrepanza tra apparenza e realtà, dimostrando come a volte le persone giudichino gli altri senza riconoscere le proprie mancanze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli ipocriti che accusarono Gesù". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli ipocriti che accusarono Gesù nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Farisei

Se la definizione "Gli ipocriti che accusarono Gesù" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli ipocriti che accusarono Gesù" conferma che la soluzione 'Farisei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Farisei

F Firenze A Ancona R Roma I Imola S Savona E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli ipocriti che accusarono Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Farisei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli ipocriti evangeliciMembri di una setta ebraica del II secolo a.CGesù li definì ipocritime tangere disse GesùL eresiarca del sec IV che negò la divinità di GesùLa città della donna che dissetò Gesù al pozzoIl sommo sacerdote ebreo che presiedette il sinedrio che condannò Gesù