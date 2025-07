Membri di una setta ebraica del II secolo a.C nei cruciverba: la soluzione è Farisei

FARISEI

Curiosità e Significato di Farisei

Perché la soluzione è Farisei? I Farisei erano un gruppo religioso e politico dell'ebraismo del II secolo a.C., noti per la loro stretta osservanza delle leggi mosaiche e per l'importanza data alla tradizione orale. Si distinguevano per il ruolo di mediatori tra Dio e il popolo, influenzando profondamente la storia religiosa e culturale ebraica, lasciando un’eredità che ancora oggi si riflette nel pensiero ebraico.

Come si scrive la soluzione Farisei

F Firenze

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S D U L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELUSI" DELUSI

