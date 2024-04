La definizione e la soluzione di 6 lettere: Inutilmente. INVANO - VANAMENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Avverbio

Significato e Curiosità su: Hachiko () (Odate, 10 novembre 1923 – Shibuya, 8 marzo 1935) è stato un cane di razza Akita, diventato famoso per la sua grande fedeltà nei confronti del suo padrone, il professor Hidesaburo Ueno, agronomo giapponese. Dopo la morte improvvisa di Ueno, il cane si recò ogni giorno, per quasi dieci anni, ad attenderlo, invano, alla stazione di Shibuya, dove l'uomo partiva ed arrivava quotidianamente in treno. La vicenda ebbe un enorme riscontro nell'opinione pubblica dell'epoca e ben presto Hachiko divenne, in Giappone, un emblema di affetto e lealtà. Nell'aprile 1934, al fedele animale fu dedicata una statua e, negli anni, la sua storia ...

invano

inutilmente, senza motivo (per estensione) parlare vanamente di un argomento, soprattutto durante un dialogo, "affrettando" ipotesi però non conoscendone in modo esaustivo né il risultato né l'avvicendamento o svolgersi (per estensione) "improvvisare" senza logica né attinenza dei significati

Sillabazione

in | và | no

Pronuncia

IPA: /in'vano/

Etimologia / Derivazione

da in- più vano

Sinonimi

inutilmente, a vuoto, senza effetto, senza profitto, vanamente, infruttuosamente, inefficacemente

(letterario) indarno

Contrari

fruttuosamente, utilmente, vantaggiosamente, convenientemente, proficuamente

realmente, veramente

