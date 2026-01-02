Un imbarcazione con gli sci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un imbarcazione con gli sci' è 'Aliscafo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALISCAFO

Perché la soluzione è Aliscafo? Un aliscafo è un mezzo di trasporto che utilizza gli sci per sollevarsi sull'acqua, riducendo l'attrito e permettendo di raggiungere alte velocità. È ideale per spostamenti rapidi tra le isole o lungo le coste, grazie alla sua struttura aerodinamica e alla capacità di sollevarsi sopra le onde. Questo tipo di imbarcazione combina tecnologia e leggerezza, offrendo un'esperienza di viaggio veloce e moderna.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un imbarcazione con gli sci" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un imbarcazione con gli sci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Un imbarcazione con gli sci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un imbarcazione con gli sci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Aliscafo:

A Ancona L Livorno I Imola S Savona C Como A Ancona F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un imbarcazione con gli sci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

