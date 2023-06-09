Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo' è 'Casatorre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASATORRE

Perché la soluzione è Casatorre? Una casatorre rappresenta una struttura che fungeva sia da abitazione che da presidio militare durante il Medioevo. Queste costruzioni erano spesso elevate e robuste, pensate per offrire protezione e sicurezza ai loro abitanti, oltre a fungere da punto di difesa strategico. La funzione principale era quella di controllare le aree circostanti e difendere il territorio dagli attacchi nemici. La presenza di una casatorre era simbolo di potere e di sicurezza nel contesto medievale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Casatorre

La soluzione associata alla definizione "Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo" conferma che la soluzione 'Casatorre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Casatorre

C Como A Ancona S Savona A Ancona T Torino O Otranto R Roma R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitazione e presidio militare in uso nel Medioevo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Casatorre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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