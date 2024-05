La Soluzione ♚ Sono utili all automobilista La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ACCESSORI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ACCESSORI

Significato della soluzione per: Sono utili all automobilista L'accessorio è un oggetto decorativo e spesso anche funzionale, che integra l'abbigliamento. Sono considerati accessori gioielli, guanti, borse, cappelli, cinture, sciarpe, orologi, occhiali da sole, spille, calze, cravatte, scaldamuscoli, leggings e bretelle. Benché quasi tutti gli accessori abbiano una funzione propria (riscaldare, coprire, mantenere ecc.), lo scopo complessivo degli accessori è aggiungere colore e stile all'abbigliamento, e creare un determinato look. Italiano: Aggettivo, forma flessa: accessori m pl . plurale di accessorio. Sostantivo, forma flessa: accessori m pl . plurale di accessorio. Sillabazione: ac | ces | sò | ri. Etimologia / Derivazione: vedi accessorio. Sinonimi: (aggettivo) secondari, aggiunti, marginali, complementari, aggiuntivi, ausiliari, sussidiari, opzionali, superflui, eccedenti, collaterali. complemento, completamento, optional, corredi, aggiunte; ornamenti, guarnizioni, rifiniture.

