Strumenti per la navigazione nei cruciverba: la soluzione è Sestanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strumenti per la navigazione' è 'Sestanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SESTANTI

Curiosità e Significato di Sestanti

Perché la soluzione è Sestanti? Il sestante è uno strumento utilizzato in navigazione per determinare la posizione di una nave in mare, misurando gli angoli tra un oggetto visibile e l'orizzonte. Fondamentale per i marinai fin dal XVIII secolo, permette di calcolare latitudine e longitudine con precisione. Un vero alleato per esplorare i mari e scoprire nuove rotte, il sestante rappresenta l'ingegno umano al servizio dell'avventura.

Come si scrive la soluzione Sestanti

Hai trovato la definizione "Strumenti per la navigazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

