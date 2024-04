La Soluzione ♚ Un tessuto per scarpe leggere

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un tessuto per scarpe leggere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TELA

Curiosità su Un tessuto per scarpe leggere: Nel medioevo la popolazione comune portava zoccoli, scarpe di pelle o semplici pezze di tessuto che venivano avvolte intorno al piede. dal xii secolo... La tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i fili di trama e ordito per costruire un tessuto. L'armatura tela è la prima delle armature base (con saia e raso); si presenta uguale sul diritto e sul rovescio, richiede il numero minimo di due licci. Il termine tela è genericamente e impropriamente usato per indicare un qualsiasi tipo di tessuto, una pezza di stoffa, il supporto pittorico di un quadro, ma in realtà è un tessuto, di qualsiasi materiale, costruito con questa armatura. A volte è strettamente legato al nome di tessuti, come la tela aida o la tela bandera che non sono tela, ma "piccolo operato".

