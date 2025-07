Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe nei cruciverba: la soluzione è Camosci

CAMOSCI

Curiosità e Significato di Camosci

Non fermarti alla soluzione! Conosci Camosci più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Camosci.

Perché la soluzione è Camosci? I camosci sono animali appartenenti alla famiglia dei cervidi, noti per la pelle morbida e pregiata che si ricava dal loro manto. Questa pelle viene tradizionalmente utilizzata per realizzare guanti, scarpe e altri accessori di alta qualità, apprezzati per la resistenza e l'eleganza. Il termine richiama quindi sia l'animale sia il materiale raffinato che deriva da esso.

Come si scrive la soluzione Camosci

Hai trovato la definizione "Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

