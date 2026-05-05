Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune' è 'Torsione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORSIONE

Perché la soluzione è Torsione? La torsione si riferisce al movimento in cui uno dei due lembi di una fune ruota attorno alla sua lunghezza, creando una torsione lungo il suo asse. Questo fenomeno si verifica quando una forza applicata induce una torsione, causando una deformazione rotazionale. La torsione può essere osservata in cavi o fili sottoposti a torsione ripetuta o intensa, influenzando la loro resistenza e integrità strutturale. Comprendere questo processo è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficacia delle applicazioni in ingegneria e nautica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Torsione

Quando la definizione "Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune" conferma che la soluzione 'Torsione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Torsione

T Torino O Otranto R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rotazione di solo uno dei due lembi di una fune" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Torsione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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