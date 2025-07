Combriccola di furfanti nei cruciverba: la soluzione è Masnada

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Combriccola di furfanti' è 'Masnada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASNADA

Curiosità e Significato di Masnada

Perché la soluzione è Masnada? Masnada indica un gruppo di persone, spesso malavitose o disordinate, che si riuniscono per scopi comuni, talvolta illegali. Originariamente usato in dialetto lombardo, il termine richiama un'orda di furfanti o briganti. Oggi si usa per descrivere un insieme di individui uniti da interessi poco leciti o comportamenti disordinati, rendendo il termine evocativo e colorito nel linguaggio quotidiano.

Come si scrive la soluzione Masnada

Hai trovato la definizione "Combriccola di furfanti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

S Savona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P O S T A T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPOSTATO" SPOSTATO

