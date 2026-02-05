Una creatura come Shrek

SOLUZIONE: ORCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una creatura come Shrek" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una creatura come Shrek". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Orco? Un orco è una creatura fantastica spesso rappresentata come un essere grande, robusto e talvolta brutale, simile a Shrek. Questi personaggi sono presenti in molte storie e leggende, spesso associati a ambientazioni fantasy e guerrieri. La loro immagine si caratterizza per la forza fisica e un aspetto spesso rude, ma può anche nascondere caratteristiche complesse e sfumature emotive.

In presenza della definizione "Una creatura come Shrek", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una creatura come Shrek" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orco:

O Otranto R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una creatura come Shrek" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

