Carlo Gadda scrittore del secolo scorso - Cruciverba

Carlo Emilio Gadda (1893-1973) √® stato un eclettico scrittore italiano del Novecento, celebre per la sua prosa sperimentale e intricata. La sua opera pi√Ļ conosciuta, "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", mescola genialit√† linguistica con profonda analisi sociale, esplorando l'animo umano e le tensioni di una Roma in fermento. Gadda, ingegnere di formazione, ha contribuito alla letteratura italiana con uno stile unico, caratterizzato da complessit√† grammaticale e umorismo. Il suo lavoro √® riconosciuto per la capacit√† di esprimere la complessit√† della realt√† attraverso la forma letteraria. Gadda, col suo stile raffinato e originale, rimane un punto di riferimento nel panorama letterario del Novecento.

