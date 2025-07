Nicchia o infossamento nei cruciverba: la soluzione è Incavo

INCAVO

Curiosità e Significato di Incavo

Perché la soluzione è Incavo? L'incavo è una depressione o un solco poco profondo sulla superficie di un oggetto, come una nicchia o un avvallamento. Può essere naturale, come nella roccia, oppure artificiale, ad esempio in un mobile o una pietra decorativa. Questo termine aiuta a descrivere quegli spazi o incavi che si formano per motivi estetici o funzionali, arricchendo il linguaggio con dettagli precisi e utili.

Come si scrive la soluzione Incavo

Se "Nicchia o infossamento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R C I M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MICRON" MICRON

