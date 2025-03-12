Scanalatura superficiale

SOLUZIONE: INCAVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scanalatura superficiale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scanalatura superficiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Incavo? Un incavo è una depressione o una cavità che si crea sulla superficie di un oggetto. Può avere diverse forme e dimensioni, spesso servendo a migliorare la funzionalità o l'estetica di una struttura. Questi segni sono comunemente presenti in natura e nelle opere umane, contribuendo a ridurre lo spessore di un materiale o a creare punti di ancoraggio. La presenza di un incavo evidenzia una scanalatura superficiale che può essere naturale o artificiale.

Se la definizione "Scanalatura superficiale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scanalatura superficiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Incavo:

I Imola N Napoli C Como A Ancona V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scanalatura superficiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

