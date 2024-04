La Soluzione ♚ Cavallucci marini La definizione e la soluzione di 9 lettere: Cavallucci marini. IPPOCAMPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Cavallucci marini: L'ippocampo è una parte del cervello situata nella regione interna del lobo temporale. Fa parte della formazione dell'ippocampo, inserito nel sistema limbico, e svolge un ruolo importante nella formazione delle memorie esplicite (dichiarativa e semantica), nella trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e nella navigazione spaziale. L'ippocampo si trova sotto la corteccia cerebrale nell'allocorteccia. e nei primati è nel lobo temporale mediale. Contiene due parti principali a incastro: l'ippocampo proprio (chiamato anche corno di Ammon) e il giro dentato. Gli esseri umani e gli altri mammiferi possiedono due ... Altre Definizioni con ippocampi; cavallucci; marini; Mammiferi marini; Giganteschi rettili marini estinti; Si occupa dei metodi di misura dei fondali marini |; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cavallucci marini

IPPOCAMPI

I

P

P

O

C

A

M

P

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Cavallucci marini' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.