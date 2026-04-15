Fece parte della provincia romana dell Illiria

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fece parte della provincia romana dell Illiria' è 'Bosnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOSNIA

Perché la soluzione è Bosnia? Bosnia rappresenta una regione storica che, nel corso dei secoli, fu inclusa nella provincia romana dell’Illiria. Questa integrazione ha influenzato profondamente il suo patrimonio culturale e archeologico, lasciando testimonianze di un passato antico e ricco di civiltà. La regione ha mantenuto un ruolo importante anche nei periodi successivi, contribuendo alla formazione della sua identità nazionale. La sua storia si intreccia con quella dell’Impero Romano, rendendola un luogo di grande interesse storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fece parte della provincia romana dell Illiria". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fece parte della provincia romana dell Illiria nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Bosnia

La definizione "Fece parte della provincia romana dell Illiria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fece parte della provincia romana dell Illiria" conferma che la soluzione 'Bosnia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bosnia

B Bologna O Otranto S Savona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fece parte della provincia romana dell Illiria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bosnia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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