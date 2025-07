Pezzo di terra in campagna o al mare... posseduta nei cruciverba: la soluzione è Tenuta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pezzo di terra in campagna o al mare... posseduta' è 'Tenuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENUTA

Perché la soluzione è Tenuta? Una tenuta è un ampio appezzamento di terra, spesso situato in campagna o vicino al mare, che può essere di proprietà privata o affittata. Rappresenta un'area posseduta e gestita, ideale per agricoltura, svago o residenza. La parola richiama l’idea di un patrimonio di terra di valore, che si possiede e si cura nel tempo.

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

T Torino

A Ancona

