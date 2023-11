La definizione e la soluzione di: Bottone elettrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PULSANTE

Significato/Curiosita : Bottone elettrico

Il pulsante è un dispositivo elettrico con una sola posizione di riposo (monostabile), una volta azionato una molla lo riporta alla posizione di ...

