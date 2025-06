Se non si usa più è morta nei cruciverba: la soluzione è Lingua

LINGUA

Curiosità e Significato di Lingua

La parola Lingua è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lingua.

Perché la soluzione è Lingua? La parola è LINGUA. È l’organo utilizzato per parlare e gustare i sapori, ma anche il sistema di comunicazione di un'intera comunità. Quando una lingua non viene più usata, rischia di scomparire, come una voce che si spegne. La sua sopravvivenza dipende dall’uso quotidiano e dalla cura di chi la parla. È viva finché viene condivisa e trasmessa.

Come si scrive la soluzione Lingua

La definizione "Se non si usa più è morta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

U Udine

A Ancona

