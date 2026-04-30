Tra l addome e la coscia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tra l addome e la coscia' è 'Inguine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INGUINE
Perché la soluzione è Inguine? L'inguine è la regione anatomica situata tra l'addome e la coscia, caratterizzata da una piega o pieghe che collega questi due distretti. Questa zona è importante perché contiene strutture vascolari, nervose e muscolari fondamentali per il movimento e la sensibilità della parte inferiore del corpo. La sua conformazione permette il passaggio di vasi sanguigni e nervi, rendendola un'area di grande rilevanza clinica e funzionale. La cura di questa regione è essenziale per prevenire complicazioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tra l addome e la coscia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Tra l addome e la coscia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Inguine
La definizione "Tra l addome e la coscia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tra l addome e la coscia" conferma che la soluzione 'Inguine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Inguine
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tra l addome e la coscia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inguine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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