Multinazionale dell alimentazione - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NESTLÉ

Significato/Curiosita : Multinazionale dell alimentazione

Unilever è una multinazionale britannica di beni di consumo titolare di 400 marchi tra i più diffusi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per... nestlé s.a. o société des produits nestlé s.a. (pronuncia: /ns'le/) è un'azienda multinazionale attiva nel settore alimentare, con sede a vevey, in svizzera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

