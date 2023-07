La scienza che studia la natura dei delitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia la natura dei delitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CRIMINOLOGIA

Significato/Curiosità : La scienza che studia la natura dei delitti

La criminologia è una disciplina scientifica che si occupa dello studio dei delitti, dei criminali e dei comportamenti antisociali. Attraverso l'applicazione di metodi scientifici, la criminologia analizza i fattori che contribuiscono alla commissione di reati, come le cause biologiche, psicologiche, sociali ed economiche. Questa scienza cerca di comprendere le motivazioni che spingono le persone a infrangere la legge, nonché gli effetti delle leggi e delle politiche sulla criminalità e sul controllo sociale. La criminologia si avvale di diverse discipline come la psicologia, la sociologia, l'antropologia e il diritto, al fine di fornire una panoramica completa della natura dei delitti e delle possibili strategie per la prevenzione e la gestione del comportamento criminale.

