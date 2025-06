La meta dei Magi nei cruciverba: la soluzione è Betlemme

Home / Soluzioni Cruciverba / La meta dei Magi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La meta dei Magi' è 'Betlemme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BETLEMME

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Betlemme? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Betlemme.

Perché la soluzione è Betlemme? Betlemme è il nome della città biblica dove, secondo la tradizione cristiana, nacque Gesù. Significa casa del pane in ebraico, richiamando l'idea di abbondanza e nutrimento spirituale. Questa località simbolizza speranza, nascita e fede, ed è il punto di arrivo dei Magi, che portano doni al bambino. Un luogo carico di significato storico e religioso, simbolo di luce e rinascita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La meta dei Re MagiMèta senza pariLo stato di chi ha una metà in piùLa meta della nostra gita 4789 L AquilaIsole del Pacifico meta turistica internazionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "La meta dei Magi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

T Torino

L Livorno

E Empoli

M Milano

M Milano

E Empoli

M A C Z R A O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCAMORZA" SCAMORZA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.