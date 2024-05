La Soluzione ♚ La meta dei Re Magi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BETLEMME . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BETLEMME

Significato della soluzione per: La meta dei re magi Betlemme (AFI: /be'tlmme/; in arabo , Bayti Lamin, Bayt Lam, "casa della carne"; in ebraico , Beit Leem, "casa del pane") è la capitale del Governatorato omonimo della Palestina. Si trova a circa 10 km a sud di Gerusalemme, a un'altezza di 765 m s.l.m., e il suo agglomerato urbano comprende anche le cittadine di Beit Jala e Beit Sahour. Si tratta di una città che ricopre una grande importanza per i credenti che appartengono a religioni di derivazione biblica perché esse considerano Betlemme quale luogo di nascita sia di Gesù che di Davide, secondo re di Giuda e Israele. Tedesco Bethlehem . Betlemme.

