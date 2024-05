La Soluzione ♚ Serve per far candele La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PARAFFINA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PARAFFINA

Significato della soluzione per: Serve per far candele La paraffina è il nome corrente dato a una miscela di idrocarburi solidi, in prevalenza alcani, le cui molecole presentano catene con più di 20 atomi di carbonio. È ricavata dal petrolio e si presenta come una massa cerosa, biancastra, insolubile in acqua e negli acidi. Fu inizialmente prodotta dall'industriale tedesco Karl von Reichenbach nel 1830. I suoi principali impieghi sono nella fabbricazione di candele, lubrificanti, isolanti elettrici, per la patinatura della carta e per produrre cosmetici, oli, creme per bambini e gomme da masticare. Italiano: Sostantivo: paraffina ( approfondimento) f sing . (chimica) (chimica organica) miscela di idrocarburi solidi, in prevalenza alcani, con molecole formate da catene con più di 20 atomi di carbonio. È ricavata dal petrolio e si presenta come una massa cerosa, biancastra, insolubile in acqua e negli acidi, ed è usata per produrre candele, lubrificanti, isolanti elettrici, cosmetici, oli, creme per bambini e gomme da masticare e per patinare la carta.

