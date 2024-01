La definizione e la soluzione di: Un ingrediente degli insetticidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: ingrediente viene spesso rifiutato perché è un olio di origine minerale, ma finché la sua purezza resta elevata la paraffina liquida è un ingrediente...

L'arsenico è l'elemento chimico di numero atomico 33 e il suo simbolo è As. È il terzo elemento del gruppo 15 (gruppo dell'azoto) del sistema periodico (4° periodo), fa parte del blocco p ed è un elemento di post-transizione. È collocato tra il fosforo e l'antimonio, ai quali in parte somiglia come comportamento chimico. Come per questi, le sue valenze principali sono 3 e 5 e gli stati di ossidazione vanno da -3 a +5.

Seppure raramente, l'arsenico si trova in forma nativa; tale forma e alcuni dei suoi composti o minerali, come l'orpimento, furono noti fin dall'antichità. L'elemento venne probabilmente isolato dall'ossido bianco (As 2 O 3 ) per la prima volta anteriormente all'anno 815 dall'alchimista persiano di lingua araba Jabir ibn Hayyan e, con maggiore certezza, da Alberto Magno nel 1250.

L'arsenico è chimicamente un metalloide e si presenta in almeno tre forme allotropiche: grigia (arsenico grigio, o "metallico"), nera, e gialla (forma molecolare).

L'arsenico grigio in condizioni ambiente è un semimetallo; in quanto tale, il suo intervallo di banda è nullo e quindi conduce l'elettricità anche allo zero assoluto. L'arsenico nero (come il fosforo nero) è invece un semiconduttore, anche se il suo intervallo è piuttosto piccolo (0,3 eV) e di tipo diretto.

È usato in alcune leghe di importanza industriale, come quelle Pb-As nelle batterie di automobili e in munizioni. È uno dei componenti essenziali della famiglia di semiconduttori III-V, come l'arseniuro di gallio, e anche come dopante di tipo n, ad esempio per semiconduttori basati sul silicio. In passato i suoi composti hanno trovato impiego come erbicidi ed insetticidi.

Italiano

Aggettivo

arsenico ( approfondimento)





(chimica) composto dell'arsenico avente numero di ossidazione +5

Sostantivo

arsenico ( approfondimento) m sing

(chimica) elemento chimico solido, di colore grigio, facente parte del gruppo dei metalloidi, avente numero atomico 33, peso atomico 74,9 e simbolo chimico As (medicina) sostanza usata spesso nella pratica odontoiatrica della devitalizzazione e che viene posta direttamente in piccolissima quantità sulla polpa dentaria

Sillabazione

ar | sè | ni | co

Pronuncia

IPA: /ar'sniko/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo arsenicum, derivato dal greco se (arsenikón)

Parole derivate