L industria che produce filati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L industria che produce filati' è 'Tessile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESSILE

Perché la soluzione è Tessile? Il settore tessile si occupa della produzione di filati, che sono materiali fondamentali per realizzare tessuti e abbigliamento. Questa industria comprende diverse fasi come la filatura, che trasforma le fibre in fili, e la tessitura, che unisce i filati per creare tessuti. Il tessile ha un ruolo storico e culturale importante, influenzando le tradizioni di molte civiltà. La qualità dei filati determina la durabilità e l’aspetto dei prodotti finali, rappresentando un settore strategico dell’economia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L industria che produce filati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L industria che produce filati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tessile

Quando la definizione "L industria che produce filati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L industria che produce filati" conferma che la soluzione 'Tessile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tessile

T Torino E Empoli S Savona S Savona I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L industria che produce filati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tessile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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