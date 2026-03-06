L industria che produce abbigliamento

Home / Soluzioni Cruciverba / L industria che produce abbigliamento

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L industria che produce abbigliamento' è 'Tessile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESSILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L industria che produce abbigliamento" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L industria che produce abbigliamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tessile? Il tessile rappresenta l'insieme delle attività dedicate alla creazione di tessuti e materiali destinati a vestiti e altri complementi di abbigliamento. Questa produzione coinvolge la lavorazione di fibre naturali o sintetiche, trasformandole in filati e successivamente in tessuti pronti per essere confezionati. L'industria tessile ha un ruolo fondamentale nel settore dell'abbigliamento, influenzando la moda, l'economia e le tradizioni culturali di molti paesi. La qualità dei materiali dipende dalla cura e dall'innovazione nel processo produttivo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L industria che produce abbigliamento nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tessile

In presenza della definizione "L industria che produce abbigliamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L industria che produce abbigliamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tessile:

T Torino E Empoli S Savona S Savona I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L industria che produce abbigliamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lavora per vestireL industria che ci vesteTipo di industria che produce filatiIndustria che produce e commercializza formaggiI colletti blu di un industriaProduce televisoriProduce e vende watt