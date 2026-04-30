Hanno cura degli orfani

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno cura degli orfani' è 'Tutori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTORI

Perché la soluzione è Tutori? I tutor sono persone che si assumono la responsabilità di prendersi cura degli orfani, offrendo loro supporto emotivo, educativo e morale. Si impegnano a garantire un ambiente sicuro e stimolante, aiutando i giovani a superare le difficoltà e a sviluppare le proprie potenzialità. La loro presenza è fondamentale per favorire un senso di stabilità e fiducia nei bambini che hanno perso la famiglia. La dedizione dei tutor contribuisce a creare un futuro più sereno per gli orfani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno cura degli orfani". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Hanno cura degli orfani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tutori

La definizione "Hanno cura degli orfani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno cura degli orfani" conferma che la soluzione 'Tutori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tutori

T Torino U Udine T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno cura degli orfani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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