La Soluzione ♚ Hanno il dovere d occuparsi dei minori a loro affidati La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TUTORI .

Curiosità su Hanno il dovere d occuparsi dei minori a loro affidati: Medievale: il cavaliere aveva il dovere di difendere "alla lancia" i diritti dei poveri e degli oppressi. oggi, per "spezzare una lancia" si intende il difendere... Il tutore è un apparecchio ortopedico di uso esterno, utilizzato in ortopedia per tutelare o correggere un atteggiamento patologico di un arto o un suo segmento. Ne esistono di vari tipi: bendaggi funzionale, tutori pneumatico, tutori a staffa, corsetti.

