Un grande scrittore russo: Gogol

Home / Soluzioni Cruciverba / Un grande scrittore russo: Gogol

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un grande scrittore russo: Gogol' è 'Nikolaj'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIKOLAJ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un grande scrittore russo: Gogol" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande scrittore russo: Gogol". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nikolaj? Nikola è un nome di origine russa molto diffuso, associato a figure di grande rilievo nella letteratura mondiale. Tra questi, uno degli autori più celebri è un scrittore russo che ha lasciato un'importante eredità letteraria, noto per i suoi racconti ricchi di umorismo e critica sociale. La sua opera ha influenzato numerosi autori e continua ad essere studiata e apprezzata in tutto il mondo. La sua capacità di rappresentare le sfumature della vita quotidiana ha reso il suo lavoro senza tempo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un grande scrittore russo: Gogol nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nikolaj

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un grande scrittore russo: Gogol" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande scrittore russo: Gogol" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nikolaj:

N Napoli I Imola K Kappa O Otranto L Livorno A Ancona J Jolly

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande scrittore russo: Gogol" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Scrisse Le anime morte: GogolL Edgar Allan grande scrittoreIl nome dello scrittore russo NabokovGrande scrittore del 900: LeonardoAleksandr Aleksandrovic scrittore russo del 900Fernando grande poeta e scrittore portoghese