Lo scrittore Cechov
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SOLUZIONE: ANTON
Perchè la soluzione è Anton? Anton Cechov è considerato uno dei più grandi autori russi, noto per le sue storie brevi e drammi profondi. La sua scrittura cattura le sfumature dell’animo umano con semplicità e sensibilità, lasciando un’impronta duratura nella letteratura mondiale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo scrittore Cechov
- Risposta: ANTON
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: N
Lo scrittore Cechov nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Anton
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Le 5 lettere della soluzione
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