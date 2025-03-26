Lo scrittore Cechov

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo scrittore Cechov' è 'Anton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTON

Perchè la soluzione è Anton? Anton Cechov è considerato uno dei più grandi autori russi, noto per le sue storie brevi e drammi profondi. La sua scrittura cattura le sfumature dell’animo umano con semplicità e sensibilità, lasciando un’impronta duratura nella letteratura mondiale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo scrittore Cechov

Lo scrittore Cechov Risposta: ANTON

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: N

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Lo scrittore Cechov nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Anton

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo scrittore Cechov" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anton'.

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli

La soluzione 'Anton' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo scrittore Cechov". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.