Esercizio di piegamenti per irrobustire le gambe nei cruciverba: la soluzione è Squat

SQUAT

Perché la soluzione è Squat? Il termine squat indica un esercizio fisico mirato a rafforzare le gambe e i glutei attraverso piegamenti delle ginocchia mentre si mantiene il busto in posizione. È uno degli esercizi più efficaci per sviluppare forza e tonificazione muscolare nella parte inferiore del corpo, ideale per chi vuole migliorare stabilità e resistenza. È un movimento fondamentale in molti programmi di allenamento.

