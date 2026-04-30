L elezione nelle Convention degli USA
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L elezione nelle Convention degli USA' è 'Nomination'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOMINATION
Perché la soluzione è Nomination? La nomination è il processo attraverso il quale un partito politico sceglie un candidato ufficiale per rappresentarlo nelle elezioni presidenziali o di altri livelli. Questo procedimento avviene durante le convention, incontri organizzati per discutere e decidere chi sarà il volto del partito nelle competizioni elettorali. La candidatura così selezionata diventa il simbolo del partito, con il compito di convincere gli elettori a sostenere la propria proposta. La nomination è un momento cruciale nel percorso elettorale statunitense.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L elezione nelle Convention degli USA". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
L elezione nelle Convention degli USA nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Nomination
Questa pagina è dedicata alla definizione "L elezione nelle Convention degli USA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L elezione nelle Convention degli USA" conferma che la soluzione 'Nomination' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Nomination
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L elezione nelle Convention degli USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nomination' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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