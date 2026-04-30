L elezione nelle Convention degli USA

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L elezione nelle Convention degli USA' è 'Nomination'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOMINATION

Perché la soluzione è Nomination? La nomination è il processo attraverso il quale un partito politico sceglie un candidato ufficiale per rappresentarlo nelle elezioni presidenziali o di altri livelli. Questo procedimento avviene durante le convention, incontri organizzati per discutere e decidere chi sarà il volto del partito nelle competizioni elettorali. La candidatura così selezionata diventa il simbolo del partito, con il compito di convincere gli elettori a sostenere la propria proposta. La nomination è un momento cruciale nel percorso elettorale statunitense.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L elezione nelle Convention degli USA". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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L elezione nelle Convention degli USA nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Nomination

Questa pagina è dedicata alla definizione "L elezione nelle Convention degli USA" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L elezione nelle Convention degli USA" conferma che la soluzione 'Nomination' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Nomination

N Napoli O Otranto M Milano I Imola N Napoli A Ancona T Torino I Imola O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L elezione nelle Convention degli USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nomination' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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