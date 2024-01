La definizione e la soluzione di: La candidatura negli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La candidatura è la proposta o disponibilità di una persona ad occupare una determinata carica tramite nomina o elezione, o a vedersi assegnato un qualche status o riconoscimento, come ad esempio un posto di lavoro o un premio. La candidatura può essere avanzata dal soggetto stesso (autocandidatura) oppure da altri.

Il soggetto della candidatura è detto candidato, cioè chi aspira a quella carica presentandosi ad una competizione elettorale, oppure ad un concorso o ad un esame.

Italiano

Sostantivo

nomination f inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

no | mi | na | tion

Pronuncia

IPA: /nomi'neon/

Etimologia / Derivazione

dal latino nominatio derivazione di nominare cioè "nominare, designare"

Sinonimi

designazione, candidatura, investitura, scelta

