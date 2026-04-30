In Comune si richiede quello di famiglia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In Comune si richiede quello di famiglia' è 'Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STATO
Perché la soluzione è Stato? Lo stato si riferisce all'insieme di istituzioni e organismi che esercitano il potere sovrano su un territorio e una popolazione. Esso si configura come un'entità politica dotata di sovranità, capace di legiferare, amministrare e garantire l'ordine pubblico. La sua funzione principale è quella di rappresentare e tutelare gli interessi della collettività, mantenendo la coesione sociale e assicurando i diritti fondamentali dei cittadini. La sua presenza è fondamentale per la vita di una comunità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In Comune si richiede quello di famiglia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
In Comune si richiede quello di famiglia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stato
Se la definizione "In Comune si richiede quello di famiglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In Comune si richiede quello di famiglia" conferma che la soluzione 'Stato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Stato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In Comune si richiede quello di famiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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