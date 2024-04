La Soluzione ♚ Se è comune si dimezza La definizione e la soluzione di 3 lettere: Se è comune si dimezza. MAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se e comune si dimezza: Spagnolo Avverbio male Sostantivo male Sillabazione Significato e Curiosità su lemma non sillababile Pronuncia IPA: /mal/ Etimologia / Derivazione (avverbio) dal latino male

(sostativo) dal latino malum Tedesco Avverbio mal (moltiplicato) per 2 mal 2 ist 4 : 2 per 2 fa 4 (popolare) una volta Particella mal un po' Guck mal! : Guarda un po'! Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /mal/ Ascolta la pronuncia : Parole derivate abermals Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de Altre Definizioni con mal; comune; dimezza; Il Comune del Ferrarese con l Abbazia di Pomposa; Comune uccello marino; Il mezzo più comune per salire; Dimezza quel che segue;

