Colpito da un disastro
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpito da un disastro' è 'Sinistrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SINISTRATO
Perché la soluzione è Sinistrato? Una persona che ha subito danni ingenti a causa di eventi catastrofici viene spesso definita come sinistrato. Questo termine descrive chi ha vissuto momenti di emergenza, come calamità naturali o incidenti gravi, e si trova ad affrontare le conseguenze di tali eventi. La condizione di essere sinistrato implica un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla stabilità personale. La parola evidenzia quindi l’esperienza di una persona colpita da un disastro.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpito da un disastro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Colpito da un disastro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sinistrato
La definizione "Colpito da un disastro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpito da un disastro" conferma che la soluzione 'Sinistrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Sinistrato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpito da un disastro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sinistrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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