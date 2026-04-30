Colpito da un disastro

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Colpito da un disastro' è 'Sinistrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINISTRATO

Perché la soluzione è Sinistrato? Una persona che ha subito danni ingenti a causa di eventi catastrofici viene spesso definita come sinistrato. Questo termine descrive chi ha vissuto momenti di emergenza, come calamità naturali o incidenti gravi, e si trova ad affrontare le conseguenze di tali eventi. La condizione di essere sinistrato implica un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla stabilità personale. La parola evidenzia quindi l’esperienza di una persona colpita da un disastro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpito da un disastro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Colpito da un disastro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sinistrato

La definizione "Colpito da un disastro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpito da un disastro" conferma che la soluzione 'Sinistrato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sinistrato

S Savona I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpito da un disastro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sinistrato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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