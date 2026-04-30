La città in cui nacque e morì Martin Lutero

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La città in cui nacque e morì Martin Lutero' è 'Eisleben'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EISLEBEN

Perché la soluzione è Eisleben? Eisleben è la città in cui nacque e morì Martin Lutero, figura fondamentale della Riforma protestante. Situata nella regione della Turingia, questa località conserva numerosi monumenti e luoghi storici legati alla vita del riformatore. La sua importanza deriva dal fatto che rappresenta il luogo natale e di passaggio di Lutero, contribuendo alla comprensione del suo contesto culturale e religioso. La città di Eisleben resta così un punto di riferimento per gli studi sulla sua vita e l'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città in cui nacque e morì Martin Lutero". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La città in cui nacque e morì Martin Lutero nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eisleben

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Eisleben

E Empoli I Imola S Savona L Livorno E Empoli B Bologna E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città in cui nacque e morì Martin Lutero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eisleben' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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