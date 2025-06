Animali irti d aculei nei cruciverba: la soluzione è Istrici

ISTRICI

Curiosità e Significato di Istrici

Perché la soluzione è Istrici? Gli istrici sono mammiferi noti per i loro aculei pungenti e difensivi, utilizzati come arma contro predatori e minacce. Questi animali vivono principalmente in Europa, Africa e Asia, e si caratterizzano per il loro comportamento timido e riservato. La loro capacità di arruffare gli aculei li rende unici nel regno animale, simbolo di protezione e difesa.

Come si scrive la soluzione Istrici

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

