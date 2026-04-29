Solidi con una sola base

Home / Soluzioni Cruciverba / Solidi con una sola base

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solidi con una sola base' è 'Coni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONI

Perché la soluzione è Coni? I coni sono solidi caratterizzati dalla presenza di una sola base, che può essere circolare o di altra forma. La loro superficie laterale si sviluppa a partire dal bordo della base fino a un punto chiamato apice, creando una forma conica. Questi solidi sono spesso utilizzati in geometria per rappresentare oggetti come cappelli o tappi. La loro struttura semplice permette di calcolare facilmente volume e superficie laterale. I coni sono esempi classici di solidi con una sola base.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Solidi con una sola base". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Solidi con una sola base nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coni

In presenza della definizione "Solidi con una sola base", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Solidi con una sola base" conferma che la soluzione 'Coni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coni

C Como O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Solidi con una sola base" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È presieduto da Luciano BuonfiglioSolidi che capovolti non stanno in piediSolidi aguzziSolidi a punta e a base circolareSolidi a punta con base non del tutto circolareUn liquore a base d uovoNel bus ce n è una solaRientrato alla base