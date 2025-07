Solidi a punta con base non del tutto circolare nei cruciverba: la soluzione è Conoidi

Curiosità e Significato di Conoidi

Perché la soluzione è Conoidi? Il termine conoidi si riferisce a solidi di rotazione ottenuti facendo ruotare una curva lungo un asse. La loro base non è perfettamente circolare, ma ha una forma più complessa, come quella di una curva che si avvicina a un cerchio, ma con alcune variazioni. Sono figure affascinanti, spesso studiate in geometria e matematica applicata, e rappresentano un esempio di forme tridimensionali più complesse.

Come si scrive la soluzione Conoidi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Solidi a punta con base non del tutto circolare", qui trovi la risposta giusta

C Como

O Otranto

N Napoli

O Otranto

I Imola

D Domodossola

I Imola

